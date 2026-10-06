Si è conclusa con successo presso l’Ospedale ASL BI la seconda edizione di “Solo Ostetriche/i fra Sonde e Suture”.

Formazione e salute della donna: a Biella il corso per ostetriche

Il primo workshop sul territorio nazionale focalizzato sull’autonomia professionale e sul potenziamento delle competenze avanzate della figura ostetrica.

L’evento, patrocinato dalla FNOPO e dall’Ordine interprovinciale di Novara, VCO, Biella e Vercelli, ha visto la partecipazione di 40 professionisti: 20 ostetriche dell’ASL BI e circa 20 specialisti giunti da diverse Regioni d’Italia. La direzione scientifica è stata affidata a Bianca Masturzo, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI, e alla Coordinatrice Michela Meconcelli, affiancate da un’equipe medica e con il contributo del professor Claudio Crescini per l’approfondimento sull’episiotomia.

Il percorso formativo ha coniugato teoria e pratica su tre pilastri clinici fondamentali:

Ecografia office: esercitazioni pratiche svolte grazie alla generosa collaborazione di oltre 30 future mamme;

esercitazioni pratiche svolte grazie alla generosa collaborazione di oltre 30 future mamme; Sutura delle lacerazioni perineali: training avanzato su manichini dedicati per consolidare manualità e precisione;

training avanzato su manichini dedicati per consolidare manualità e precisione; Cura e riabilitazione del pavimento pelvico: strumenti per la prevenzione e la diagnosi precoce delle disfunzioni.

“Abbiamo ricevuto un riscontro estremamente positivo”, evidenzia Michela Meconcelli, sottolineando il valore delle sessioni interattive. L’iniziativa conferma il ruolo centrale dell’aggiornamento continuo nel garantire un’assistenza integrata, personalizzata e di elevata qualità per la salute della donna.

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