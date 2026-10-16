Dal saper fare al far sapere: il 15 ottobre il FILA Brand Experience Center accoglie una giornata di confronto dedicata alla cultura d’impresa, alla memoria industriale e alla trasmissione del sapere Biella, 15 ottobre 2026.

Fondazione Fila ospita a Biella il seminario di Museimpresa

È il FILA Brand Experience Center di Biella il luogo scelto da Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa per ospitare, giovedì 15 ottobre, la giornata centrale del Seminario annuale “Dal saper fare al far sapere. Le parole di archivi e musei per raccontare il saper fare italiano”, appuntamento che riunisce per tre giorni, dal 14 al 16 ottobre, musei, archivi d’impresa, istituzioni e realtà produttive del territorio biellese. Per Fondazione FILA, ospitare il Seminario rappresenta un’importante occasione di confronto con la rete Museimpresa e di riflessione sul ruolo della cultura d’impresa come patrimonio vivo, capace di raccontare l’identità delle aziende e il loro legame con il territorio. «La storia di FILA è una storia fatta di persone, competenze, passione e capacità di innovare. È un patrimonio che Fondazione FILA ha il compito e il privilegio di custodire, valorizzare e tramandare, mantenendolo vivo e capace di parlare alle nuove generazioni. Ospitare il Seminario di Museimpresa al FILA Brand Experience Center significa dare ulteriore valore a questa missione e riconoscere nella cultura d’impresa una forza capace di unire memoria, identità e futuro», afferma Marta Benedetto, Vicepresidente Fondazione FILA. L’iniziativa si inserisce nell’anno in cui Museimpresa celebra il 25° anniversario dalla propria fondazione, un traguardo che sottolinea il valore della rete di musei e archivi d’impresa nella conservazione e nella diffusione della memoria industriale italiana. La giornata al FILA Brand Experience Center si aprirà con i saluti istituzionali di Marta Benedetto, Vicepresidente Fondazione FILA, insieme ad Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa, Deneb Teresa Cesana, Soprintendente archivistico e bibliografico del Piemonte e della Valle d’Aosta, Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Paolo Barberis Canonico, Presidente dell’Unione Industriale Biellese, e Alessandro Boggio Merlo, Presidente del Tavolo Turismo Industriale ed Enogastronomia Biella. A seguire, Lucilla Giagnoni, attrice, sceneggiatrice e autrice, proporrà l’intervento “Tra il saper fare e il far sapere, la parola crea”, dedicato al rapporto tra esperienza, linguaggio e trasmissione della conoscenza. La mattinata proseguirà con il Knowledge Sharing tra gli associati Museimpresa e con la presentazione di “Il vocabolario della cultura d’impresa. Le parole di archivi e musei per raccontare il saper fare italiano”, il nuovo volume pubblicato da Marsilio Arte e realizzato in collaborazione con Scuola Holden in occasione dei 25 anni dell’Associazione. Al termine dei lavori è prevista la visita al FILA Brand Experience Center, spazio dedicato alla storia e all’identità del brand, dove il patrimonio di FILA viene raccontato attraverso prodotti, documenti, immagini e materiali che ne ripercorrono l’evoluzione. Il Seminario proseguirà nei giorni successivi con visite ad alcune delle principali realtà produttive e culturali del Biellese, tra archivi, musei e stabilimenti, concludendosi venerdì 16 ottobre a Casa Zegna e al Lanificio Ermenegildo Zegna.

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