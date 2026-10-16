Nella mattinata di giovedì 8 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Polizia Locale di Biella ha notato un uomo nel parcheggio di un esercizio commerciale con uno zaino dal quale sporgevano vistosamente delle grosse cesoie da taglio.

Fermato con le cesoie nello zaino: denunciato 30enne

Fermato per un controllo, l’uomo, di circa 30 anni, non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti circa il possesso e il trasporto dell’attrezzo. La presenza di uno strumento potenzialmente idoneo allo scasso nelle vicinanze di un’attività commerciale ha pertanto indotto gli agenti ad approfondire gli accertamenti.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Comando, dove le verifiche hanno permesso di appurare la presenza di precedenti specifici a suo carico per reati contro il patrimonio.

Le cesoie, della lunghezza di 65 centimetri, sono state sottoposte a sequestro probatorio. Non avendo fornito una giustificazione plausibile per il porto dello strumento, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere, ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/1975.

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