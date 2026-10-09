Dal fucile parte un colpo: cacciatore ferito a una spalla

A bordo del mezzo si trovavano cinque cacciatori, di età compresa tra 22 e 70 anni, tutti provenienti dalla provincia di Como, oltre ai cani utilizzati durante le battute. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi, considerando il numero di persone presenti nell’abitacolo. Il ferito è stato soccorso e successivamente trasferito all’ospedale Maggiore di Novara.

Gli accertamenti dovranno stabilire nei dettagli che cosa abbia provocato lo sparo. Secondo una prima ricostruzione, il Ford Ranger avrebbe affrontato un dosso e il movimento potrebbe aver determinato la partenza del colpo. Resta da chiarire anche la velocità tenuta in quel momento dal veicolo, che secondo gli elementi raccolti potrebbe essere stata sostenuta.

Uno dei punti su cui si concentrano le verifiche riguarda le condizioni in cui erano trasportate le armi. Il fucile dal quale è partito lo sparo aveva infatti una cartuccia già in camera e dovrà essere accertato quali precauzioni fossero state adottate. Sul veicolo erano presenti complessivamente cinque fucili, ciascuno appartenente a uno dei componenti della comitiva.