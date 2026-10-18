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Così offendete la momoria di Ernesto Schiaparelli

Scrive il pronipote

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Così offendete la momoria di Ernesto Schiaparelli
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Così offendete la momoria di Ernesto Schiaparelli

Il perdurare dello stato di degrado, di vandalismo e la non osservanza dei divieti nel giardino Ernesto Schiaparelli, commemorato nella cerimonia dell’11 ottobre 2024, ne offende la memoria, come documentato dalle recenti immagini.

Ernesto Schiaparelli (Occhieppo Inferiore 1856 – Torino 1928) è ricordato sia come egittologo per le importanti scoperte custodite al Museo Egizio, sia come filantropo e fondatore dell’ANSMI, Associazione che gestisce tuttora, tramite gli Ordini religiosi, Ospedali in molti Paesi, aperti ai malati di qualsiasi credenza religiosa.

Ripristinare il decoro

Chiedo ai Responsabili del Comune e a Tutti quelli che ne riconoscono i meriti di adoperarsi per il ripristino delle condizioni di decoro del giardino prevedendo, ad esempio, la videosorveglianza e una maggior illuminazione anche per la presenza di due aree attrezzate per il gioco dei bambini e di una scultura di Massimo Ghiotti, di proprietà del Comune.

Ringrazio e invio cordiali saluti

Alberto Schiaparelli

Ernesto Schiaparelli nacque il 12 luglio 1856 a Occhieppo Inferiore. Fu uno dei più importanti egittologi italiani e dedicò la sua vita allo studio e alla scoperta delle antiche civiltà egizie. Il giardino a lui intitolato si trova a Torino.

Dopo aver studiato a Torino e a Parigi, divenne direttore del Museo Egizio di Torino nel 1894, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla valorizzazione delle sue collezioni.

Tra le sue imprese più importanti si ricordano la scoperta della tomba della regina Nefertari, nel 1904, e quella della tomba di Kha e Merit, nel 1906. Quest’ultima custodiva un prezioso corredo funerario, oggi conservato al Museo Egizio di Torino.

Morto a Torino nel 1928, Schiaparelli ha lasciato un’importante eredità scientifica e culturale. La sua figura rimane motivo di orgoglio per il Biellese e, in particolare, per Occhieppo Inferiore, il paese che gli diede i natali e che ne conserva la memoria.

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