Cene con conferenza e meditazione per scoprire il Nepal.

Cene con conferenza e meditazione per scoprire il Nepal

Il Monastero buddhista di Graglia Santuario promuove un percorso che avvicina il Nepal a Biella attraverso la conoscenza e la condivisione.

Non è una raccolta fondi, ma un modo diverso di incontrarsi per parlare del Nepal e conoscerne meglio la cultura.

Nasce con questo spirito un ciclo di cinque cene con conferenza e meditazione, promosso sul territorio biellese dal monastero buddhista Samten Ling di Graglia Santuario, in collaborazione con il ristorante Himalaya di via Torino 66 a Biella.

«Al centro dell’iniziativa c’è un’idea profondamente vicina alla tradizione buddhista: il dialogo non come sentimento astratto, ma come capacità di tradursi in attenzione, presenza e reciprocità – spiegano gli organizzatori -. Un principio che il Samten Ling porta da anni nel proprio lavoro sul territorio e che, in questo caso, diventa occasione per creare un ponte tra la comunità biellese e quella nepalese, rappresentata dall’equipe dello chef Balram Bishowkarma».

Gli incontri si svolgono, infatti, in un vero angolo di Nepal a Biella: proprio nel ristorante Himalaya, dove lo chef nepalese Bishowkarma porta ogni giorno la sua terra in tavola.

«Portiamo quotidianamente a Biella i sapori della nostra terra – spiega lo chef -. La nostra cucina diventa così uno spazio di memoria e di racconto: piatti semplici, tradizioni familiari e un ambiente capace di restituire qualcosa della vita quotidiana nepalese».

A dare particolare significato al progetto è la partecipazione del Lama Paljin Tulku Rinpoce, del Monastero buddhista di Graglia Santuario, che accompagnerà ciascuna delle cinque serate guidando un momento di meditazione.

«Questo evento è un invito a mantenere vivo il legame attraverso la conoscenza, l’ascolto e la condivisione – spiega Lama Paljin -. La promozione dell’evento da parte del monastero buddhista di Graglia Santuario assume un valore preciso: riportare il dialogo dentro la vita quotidiana, facendolo diventare gesto, incontro e consapevole apertura verso l’altro. È in questa prospettiva che l’iniziativa assume un significato più ampio: per sviluppare lo spirito di fratellanza, la risposta non passa necessariamente soltanto attraverso l’aiuto economico. Può significare anche non dimenticare, mantenere viva una relazione, conoscere una cultura e riconoscere nei nepalesi che vivono accanto a noi un legame con territori geograficamente lontani. Una forma di legame attivo che parte dalla consapevolezza per arrivare all’incontro. Dunque la meditazione non viene proposta come semplice parentesi suggestiva all’interno di una serata dedicata al Nepal, ma come invito a trasformare la relazione con i cuochi nepalesi in una forma più consapevole di vicinanza».

Ogni serata inizierà alle 19.30 con una conferenza di Antonella Madotto, esperta di montagna e instancabile viaggiatrice, che attraverso immagini, esperienze e racconti accompagnerà il pubblico lungo alcuni dei territori più affascinanti dell’Himalaya.

Alle 20.30 il Lama Paljin Tulku Rinpoce guiderà la meditazione; alle 21 seguirà la degustazione vegetariana preparata dallo chef nepalese Balram Bishowkarma.

Le conferenze dei 5 incontri

13 ottobre – La nascita della valle di Katmandù;

27 ottobre – Lungo i sentieri del Dolpo;

10 novembre – Himalaya, l’infanzia di un capo;

24 novembre – Festival e riti religiosi nel Mustang;

22 dicembre – Yeti e gli spiriti dell’aria.

Il percorso vuole soprattutto valorizzare un luogo dove, chi ama il Nepal, può ritrovare a chilometro zero l’atmosfera e i sapori tipici delle trattorie nepalesi e scambiarsi esperienze e ricordi sedendo insieme attorno ad un tavolo.

Il costo è di 18 € a persona – degustazione vegetariana.

I posti sono limitati. Prenotazione richiesta al numero: 324/ 8758348.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato