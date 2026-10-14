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C’è un “vulcano” in via Volpi?

Situazione pericolosa per chi transita soprattutto in bicicletta o in moto

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5 minuti fa

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C’è un “vulcano” in via Volpi?

C’è un “vulcano” in via Volpi?

Il lettore che ci ha inviato questa segnalazione corredata da una fotografia “in notturna” ha paragonato la montagnola di cubetti trovata in via Volpi all’esito di un’esplosione sotterranea, una sorta di eruzione vulcanica.
Di sicuro non si tratta di un fenomeno così grave ma oltre a essere piuttosto inspiegabile è comunque una situazione pericolosa per chi transita soprattutto in bicicletta o in moto.

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