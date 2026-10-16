A Biella ci saranno 38 stalli con sosta massima di 30 minuti in via Pietro Micca, via Garlanda e nell’area tra via Villani e via De Genova. Sospensione temporanea della ZTL in via Gramsci e via XX Settembre per la durata dei lavori.

Cantiere di via Pietro Micca a Biella: nuove aree di sosta a disco

L’Amministrazione comunale di Biella interviene per limitare i disagi legati al cantiere di via Pietro Micca e venire incontro alle esigenze di commercianti e cittadini che frequentano la zona. Con l’ordinanza dirigenziale n. 918 del 15 ottobre 2026, sono state istituite nuove aree di sosta con disco orario di 30 minuti, con l’obiettivo di favorire il ricambio dei parcheggi e rendere più agevole l’accesso alle attività commerciali e ai servizi presenti nelle vie limitrofe al cantiere.

Nel dettaglio, la nuova regolamentazione riguarda tre aree cittadine, per un totale di 38 stalli: 13 posti in via Pietro Micca, nel tratto compreso tra via San Ferrero e piazza Lamarmora; 15 posti in via Garlanda, tra via Oberdan e via Lamarmora, in prossimità del civico 3, escluso lo stallo riservato alle persone con disabilità; e altri 10 posti nel parcheggio situato tra via Villani e via De Genova.

La sosta sarà consentita per un massimo di 30 minuti, così da garantire una maggiore rotazione dei veicoli ed evitare che i posti disponibili vengano occupati a lungo. Una misura pensata per agevolare soprattutto chi deve raggiungere rapidamente i negozi e le attività della zona, ma anche per rispondere alle necessità dei residenti in una fase in cui la presenza del cantiere comporta inevitabili modifiche alla viabilità e alla disponibilità di parcheggi.

L’ordinanza prevede inoltre, a partire dal 16 ottobre, la sospensione temporanea della ZTL del centro in via Gramsci e via XX Settembre per tutta la durata dei lavori, con obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Italia, che resterà accessibile esclusivamente ai veicoli autorizzati. Le nuove disposizioni entreranno in vigore 48 ore dopo la posa della segnaletica prevista e

resteranno valide fino al 15 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe, e comunque fino alla

conclusione del cantiere.

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