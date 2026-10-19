Cade da cavallo a Salussola: portato in ospedale

Incidente a cavallo per un uomo nella giornata di sabato 17 ottobre. Stava passeggiando quando per motivi ancora da capire è caduto a terra. L’uomo è stato raggiunto dagli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso. E’ stato poi portato in ospedale.

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