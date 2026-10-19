“Buongiorno. Ecco cosa trovo uscito di casa…”.

Inizia così la lettera di un lettore stanco di trovarsi deiezioni canine di fronte al portone di casa. La mail era corredata dall’immagine della deiezione lasciata. Nella foto però troverete una immagine di repertorio generica.

Buongiorno, oggi 19 ottobre 2026, Via Trento 1…

Questo è ciò che trovo appena uscito di casa. Ora… ormai tutti siamo pronti, giustamente, a scagliarci contro chi delinque, chi compie atti vandalici, la maleducazione generalizzata … e così via.

Ma tutto parte da qui.. da una persona che lascia defecare il proprio animale e non si preoccupa minimamente del prossimo e dello schifo che lascia.

Questa persona meriterebbe una multa da 1000 euro e una tassa sul possesso dell’animale da 1000 euro annui.

Basta tolleranza.. basta scuse.. basta giustificazioni….BASTA!

Noi persone perbene non possiamo permettere che le nostre città siano in mano a soggetti che dalle deiezioni del cane fino alla spaccate delle vetrine si sentano liberi di fare ciò che vogliono!

La foto rappresenta non solo quanto trovato stamani… ma rappresenta in pieno le persone sopra citate.

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