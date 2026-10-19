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Brusnengo piange Giuseppina Marchesini: 47 anni

La famiglia ringrazia il reparto di rianimazione dell’ospedale di Ponderano

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Si è spenta a 47 anni Giuseppina Marchesini. Lutto a Brusnengo per la morte di una giovane donna.

Brusnengo piange Giuseppina Marchesini: 47 anni

Lascia il fratello Francesco, zii, cugini e parenti. La donna si è spenta oggi lunedì 19 ottobre all’ospedale di Ponderano. La famiglia ringrazia il personale del reparto di medicina semi intensiva dell’ospedale di Ponderano.
Il funerale si svolgerà mercoledì 21 ottobre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Il rosario sarà recitato martedì 20 ottobre alle 18.30 in cheisa.

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