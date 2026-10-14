Bollette energia: in Piemonte si spenderà di più

Oltre al caro carburante, presto i piemontesi dovranno fare i conti con il caro energia: secondo l’analisi di Facile.it , tra settembre e dicembre le bollette in Piemonte potrebbero aumentare tra il +43% di Torino e il +46,2% di Asti.

Il prorogarsi della situazione di conflitto potrebbe tradursi in un autunno e un inverno bollenti dal punto di vista delle bollette. I prezzi effettivi di settembre e i forward sui prezzi dell'energia elaborati da EEX per mesi successivi, analizzati da Facile.it, indicano per i 4 mesi da settembre a dicembre un PUN (prezzo di riferimento all’ingrosso del’energia elettrica) in aumento del 39;84% rispetto allo scorso anno, mentre il PSV (indice di riferimento per il costo del gas) è in crescita addirittura del 135% rispetto al 2025. Si considerano

contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato. «Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato», spiegano gli esperti di Facile.it. «Passare ad una tariffa

fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il consiglio è di farlo al più presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere».

Le bollette piemontesi

Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 la provincia piemontese dove si spenderà di più per le bollette sarà Asti dove, tra luce e gas, si dovranno mettere a budget circa 1.539 euro, in aumento del 46,2% su base annua. Al secondo posto – seppur a gran distanza – Novara, area in cui per le bollette energetiche si spenderà 1.296

euro (+44,8%); segue Biella (1.272 euro, +44,9%). Continuando a scorrere la classifica regionale si posizionano Cuneo (1.257 euro, +44,9%), Vercelli (1.238 euro, +44,7%), Alessandria (1.232 euro, +44,7%) e Verbano-Cusio-Ossola, area in cui si dovranno mettere a

budget 1.127 euro per luce e gas (+44,2%).

Chiude la graduatoria la provincia di Torino, dove – nel periodo analizzato – si spenderanno per le bollette

circa 981 euro, in rialzo del 43% rispetto allo scorso anno.

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