Dopo il lancio della prima cotta Burnel, Birra Oropa torna con la nuova Cuncià, presentata oggi in occasione della nuova edizione di Ben Cuncià, il Festival diffuso della Polenta Concia Biellese.

Birra Oropa presenta la Cuncià: una birra gastronomica

Prodotta dal Microbirrificio Un Terzo, è una birra gastronomica, pensata proprio per accompagnare la polenta concia. Al naso ha note agrumate tipiche dei luppoli americani che si fondono con sentori di frutta matura. In bocca l’attacco è dolce, di corpo con un finale leggermente amaricante. Cuncià è una birra da godersi in compagnia attorno a un tavolo imbandito.

“Questa seconda birra continua il nostro racconto del territorio spostando l’attenzione dalla montagna alla tavola, un omaggio a un piatto che per i Biellesi rappresenta un’occasione per stare con gli amici – spiega il cofounder, Alessio Zegna -. Non a caso, abbiamo scelto di presentarla nell’ambito di Ben Cuncià, un festival diffuso e molto partecipato sul territorio, che valorizza uno dei piatti simbolo della “biellesità”: grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Biella e Valle Oropa sarà possibile degustarla nei ristoranti che aderiscono alla manifestazione”.

Birra Oropa, il nuovo progetto brassicolo collaborativo che unisce l’eccellenza dei birrifici biellesi e la valorizzazione del territorio, è l’espressione di Leon d’Oro, creata da Alessio e Christian Zegna con Matilde Giacomini nel luglio 2026. Oltre a raccontare il territorio con il marchio Birra Oropa, offre consulenza per lo sviluppo commerciale delle PMI alimentari. Grazie ad un approccio IA-based e alla natura di Società Benefit, Leon d’Oro affianca le aziende verso un’innovazione sostenibile capace di creare valore oltre che per l’azienda stessa per il territorio e per le persone.

In particolare, Birra Oropa è una beer firm, un’azienda che produce birra grazie alla collaborazione con birrifici terzi. Questo modello organizzativo permette di non avere impianti di produzione propri ma di valorizzare quelli esistenti, concentrandosi su aspetti strategici come la ricetta del prodotto, la commercializzazione e la comunicazione. Dopo Burnel e Cuncià, l’obiettivo è sviluppare una linea con sei birre entro il 2027 grazie alla collaborazione con tre birrifici locali.

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