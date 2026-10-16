Biella: quando il treno cedeva il passo all’automobile.

Un viaggio nel tempo attraverso le immagini del Novecento per raccontare la trasformazione di un territorio e delle sue abitudini. Giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 21, la Sala conferenze di Palazzo Ferrero (in corso del Piazzo 29 a Biella) ospiterà “Quando l’automobile uccise la ferrovia”, terzo appuntamento del ciclo CINECLUB! La Biella di ieri (e di oggi) nei filmati d’epoca. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna, la rassegna cambia sede e si sposta al Piazzo, in uno spazio più capiente, per accogliere il numeroso pubblico che ha affollato i primi due incontri al Museo del Territorio.

La serata ripercorrerà l’epoca in cui i treni arrivavano fin nel cuore di Biella, collegando la città alle fabbriche, ai paesi vicini e ai santuari, prima che l’apoteosi del trasporto privato e la diffusione dell’asfalto stravolgessero il paesaggio urbano. Attraverso filmati storici selezionati da Maurizio Pellegrini e Silvano Esposito, si racconterà la vecchia linea Biella-Santhià, la “cintura di ferro” che divideva la città, l’inaugurazione della Biella-Novara alla presenza del Duce, la demolizione della storica stazione, i convogli delle Ferrovie Elettriche Biellesi e il celebre tramvai per Oropa. Spazio anche alla leggendaria littorina ALd 776, attiva tra il 1955 e il 1966 e oggi restaurata presso il Museo Ferroviario Piemontese.

Ospite della serata sarà Marco Signoretto, grande esperto e autore di volumi sulla storia dei trasporti locali, che dialogherà con il giornalista Silvano Esposito ricordando l’origine della sua passione al fianco del nonno capotreno.

Come sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile, la forte partecipazione dimostra il vivo desiderio della comunità di riscoprire le proprie radici e comprendere le grandi trasformazioni sociali e urbane del secolo scorso.

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