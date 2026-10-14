Biella potenzia la rete di defibrillatori in città.

Biella potenzia la rete di defibrillatori in città

Il Comune di Biella prosegue il proprio impegno per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini attraverso il progetto Battikuore, al quale l’Amministrazione comunale ha aderito nell’autunno 2024.

La prima fase del progetto ha permesso di censire e sottoporre a manutenzione i defibrillatori automatici esterni (DAE) già presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di verificarne lo stato e garantirne una maggiore efficienza. In queste settimane si è conclusa la seconda fase, che ha consentito di ampliare la rete cittadina con tre nuovi defibrillatori e di ripristinarne un quarto, precedentemente danneggiato da atti vandalici.

I nuovi dispositivi sono stati collocati in piazza XXV Aprile, a Chiavazza, in piazza Unità d’Italia, nell’area del parcheggio di fronte alla sede della Provincia, e presso la struttura del Tennis Lab di via Liguria. È stato inoltre rimesso in funzione il DAE di via Lamarmora, presso i giardini Zumaglini, dopo gli interventi necessari a seguito del vandalismo.

«Con il progetto Battikuore vogliamo rendere Biella una città sempre più attenta alla salute e alla sicurezza delle persone. Avere defibrillatori accessibili, funzionanti e distribuiti sul territorio significa aumentare le possibilità di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, quando ogni minuto può fare la differenza. Non si tratta soltanto di installare nuovi dispositivi, ma di costruire una rete di prevenzione e sensibilizzazione che coinvolga tutti i cittadini», dichiara Domenico Gallello, assessore con delega alla Salute.

L’impegno dell’Amministrazione non si fermerà alla dotazione strumentale. Il progetto sarà infatti portato anche nelle scuole della città, con momenti dedicati alla sensibilizzazione e alla diffusione della conoscenza sull’importanza dei defibrillatori e sulla necessità di saper riconoscere e affrontare tempestivamente un’emergenza cardiaca.

«È fondamentale diffondere una cultura della prevenzione fin dai più giovani. Conoscere l’importanza di un DAE e sapere che intervenire tempestivamente può salvare una vita sono messaggi che vogliamo trasmettere anche agli studenti», conclude l’assessore.

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