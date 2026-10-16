Biella: al via lavori al centro e al Piazzo

La riqualificazione degli spazi urbani e la valorizzazione del patrimonio storico cittadino compiono un nuovo passo avanti. La Giunta comunale di Biella ha approvato i progetti esecutivi di due interventi destinati a migliorare alcune aree strategiche della città, dal centro storico al borgo del Piazzo, fino agli spazi esterni del Chiostro di San Sebastiano.

Il primo progetto riguarda la valorizzazione dell’itinerario turistico tra il centro e il Piazzo. Gli interventi prevedono la sistemazione dell’arredo urbano di via Italia, piazza Santa Marta e piazza Fiume, il ripristino della salita pedonale verso il Piazzo, con arrivo ai giardini Adriana Cardini, dietro la Palazzina Ferrero, e il miglioramento della segnaletica turistica dedicata al borgo storico.

L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici più accoglienti e funzionali, migliorare i percorsi pedonali e rafforzare la fruibilità turistica di luoghi che rappresentano una parte importante dell’identità cittadina.

Il secondo intervento riguarda invece la realizzazione di un nuovo giardino nell’area dell’ex Lanificio Scuola Fratelli Piacenza e la valorizzazione degli accessi e delle aree esterne di pertinenza del Chiostro di San Sebastiano. Si tratta di un progetto atteso da tempo, sul quale l’Amministrazione ha voluto imprimere un’accelerazione per arrivare alla fase realizzativa e non rischiare di compromettere le risorse economiche disponibili.

Il sindaco di Biella, Marzio Olivero, dichiara: «La nostra Amministrazione sta dimostrando che governare significa assumersi la responsabilità di fare delle scelte, sbloccare situazioni ferme e trasformare le risorse in risultati. Dal centro storico al Piazzo, fino al recupero di aree che attendono da troppo tempo di essere restituite alla cittadinanza, la direzione è chiara: meno immobilismo, più

interventi concreti. È così che vogliamo costruire una Biella più curata, attrattiva e orgogliosa della propria identità.»

L’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Castagnetti, dichiara: «Con l’approvazione di questi progetti compiamo un passo concreto per migliorare la città. Sul giardino nell’area dell’ex Lanificio Scuola Piacenza era fondamentale imprimere un’accelerazione a un intervento fermo da anni: non possiamo permetterci di perdere tempo né, soprattutto, di mettere a rischio le risorse a disposizione. Ora dobbiamo procedere con determinazione, rispettare le scadenze e trasformare finalmente questi progetti in opere realizzate.»

I due interventi si inseriscono nel quadro delle risorse destinate allo sviluppo urbano sostenibile nell’ambito della programmazione europea POR FESR 2014-2020 e del successivo Piano Sviluppo e Coesione, per un investimento complessivo di 1,71 milioni di euro.

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