Biella al Congresso della Società di Endoscopia Ginecologica.

dott. Alessandro Messina, ginecologo della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI, ha partecipato al XX Congresso Nazionale della SEGi, la Società Italiana di Endoscopia Ginecologica, che si è svolto a Roma dal 23 al 26 settembre all’Auditorium e Centro Congressi Europa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Selezionato tra gli operatori della sessione di chirurgia isteroscopica in diretta, ha eseguito un intervento davanti alla platea e ha presentato un caso clinico del reparto nel video contest e nell’area poster.

Il congresso, dal titolo «Less is better: innovazione, de-escalation e precisione in endoscopia ginecologica», ha riunito i maggiori esperti italiani di laparoscopia, chirurgia robotica e isteroscopia, alternando sessioni scientifiche e interventi trasmessi in diretta alla platea. Per questa edizione la SEGi ha scelto di affidare la chirurgia in diretta a operatori under 45 selezionati su tutto il territorio nazionale.

Giovedì 24 settembre, nel SEGi Regional Video Contest, il dott. Messina ha presentato un caso trattato nell’ambulatorio di isteroscopia di Biella: la rimozione, con tecnica isteroscopica mini-invasiva, di un residuo placentare persistente dopo il parto, associata all’impiego di una barriera biodegradabile per prevenire la formazione di aderenze all’interno dell’utero e preservare così la fertilità della paziente. L’intervento è stato eseguito nel setting ambulatoriale messo a punto dal reparto, che integra la finestra virtuale a parete, la realtà virtuale immersiva e l’analgesia con protossido d’azoto.

Il video è stato tra i tre ammessi per il Piemonte, l’unico dedicato all’isteroscopia, e lo stesso caso è stato scelto anche per la sessione poster su endometriosi e isteroscopia. Il lavoro porta la firma di Alessandro Messina, Tiziana Bruno, Sofia Vegro, Paolo Alessi, Giovanni Lipari e Bianca Masturzo, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI.

Venerdì 25 settembre Messina è stato uno dei quattro operatori della sessione di interventi isteroscopici in diretta, dove ha eseguito una dimostrazione della tecnica ambulatoriale che l’équipe biellese ha sviluppato in questi anni. Ginecologo dell’ASL BI dal 2024, si è formato in chirurgia isteroscopica con il Master di perfezionamento in «Salute riproduttiva, tecniche endoscopiche e procreazione medicalmente assistita» dell’Università degli Studi di Firenze e il Master in Hysteroscopic Surgery in Gynecology della MiS Academy di Dubai.

«È stato un onore portare a Roma il lavoro di Biella – commenta Alessandro Messina – Ringrazio la dottoressa Masturzo per avermi sempre dato spazio e autonomia per crescere e formarmi, i colleghi del gruppo di isteroscopia con cui condivido ogni giorno questa attività, e la SEGi per avermi selezionato».

All’Ospedale di Biella l’isteroscopia è affidata a un gruppo dedicato di ginecologi e ostetriche, che nel 2025 ha eseguito circa 650 esami, in gran parte con la tecnica «see and treat», che consente diagnosi e trattamento nella stessa seduta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato