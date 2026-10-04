Anziano ancora disperso nei boschi tra Graglia e Muzzano

Sono entrate nella fase più critica le ricerche dell’ottantenne di cui si sono perse le tracce lo scorso 30 settembre, quando si era addentrato nei boschi tra Graglia e Muzzano per una passeggiata senza fare più ritorno. L’allarme, lanciato tempestivamente dal figlio ai Carabinieri, ha mobilitato una vasta macchina dei soccorsi che da giorni setaccia palmo a palmo l’area montuosa.

Dalla mattinata di oggi, 4 ottobre, il campo delle operazioni è stato ulteriormente potenziato. Sul posto sono operativi i Vigili del Fuoco, il personale della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino, l’AIB e la Protezione Civile, supportati dall’alto da un elicottero di ricerca. Le squadre di terra, affiancate dalle unità cinofile specializzate, stanno battendo incessantemente i sentieri principali e le zone più impervie.

Accanto alle ricerche tradizionali, un contributo fondamentale viene fornito dalla tecnologia. I soccorritori stanno impiegando droni dotati di telecamere avanzate per mappare l’intera area boschiva, elaborando in tempo reale dati e flussi informativi per indirizzare al meglio le squadre a terra. Nonostante l’impiego imponente di uomini e mezzi coordinati dalle forze dell’ordine, al momento dell’anziano non risultano tracce. Le operazioni proseguiranno senza sosta anche nelle prossime ore, con la speranza di trovare al più presto il disperso.

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