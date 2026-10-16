La prevenzione è uno degli strumenti più importanti per tutelare la salute: informarsi, riconoscere i fattori di rischio e sapere quando rivolgersi a uno specialista può fare la differenza.

Al via le serate sulla prevenzione con Asl e Lilt Biella

Con questo obiettivo nasce il ciclo di incontri “Serate di prevenzione, incontro con lo specialista”, un’iniziativa che mette a disposizione dei cittadini competenze mediche e occasioni di approfondimento su alcune delle principali tematiche sanitarie.

Il programma, organizzato dall’assessore comunale con delega alla Salute Domenico Gallello, in collaborazione con ASL BI e LILT Biella, prevede una serie di appuntamenti serali con medici specialisti dell’Ospedale degli Infermi e professionisti impegnati nelle attività di prevenzione della LILT.

Gli incontri saranno dedicati a temi che spaziano dalla salute cardiovascolare al diabete, dalla nefrologia all’alimentazione, fino alla medicina nucleare, alle patologie vascolari, al fumo e alle problematiche dermatologiche e otorinolaringoiatriche.

«La prevenzione non deve essere considerata soltanto una raccomandazione, ma una parte concreta della nostra attenzione quotidiana alla salute. Come medico, so quanto siano importanti l’informazione corretta, la diagnosi precoce e la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti qualificati. Con queste serate vogliamo avvicinare ulteriormente i cittadini al mondo della sanità, offrendo loro strumenti per conoscere meglio le patologie, comprendere i fattori di rischio e adottare comportamenti consapevoli. La salute riguarda tutti e iniziative come questa aiutano a diffondere una cultura della prevenzione che può avere ricadute importanti sulla qualità della vita. Grazie al direttore generale dell’Asl Biella, Mario Sanò, e al presidente di Lilt Biella, Rita Levis, per la disponibilità e la collaborazione che hanno reso possibile l’organizzazione del ciclo di incontri.

«La sinergia tra istituzioni, sistema sanitario e associazioni del territorio è fondamentale per costruire occasioni di informazione accessibili e vicine alle persone.»

Il calendario degli incontri.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sede LILT di Biella, in via Ivrea 22, con inizio alle

ore 21.

– 21 ottobre 2026 – Cuore Dott. Andrea Rognoni, direttore della S.O.C. Cardiologia, Ospedale degli

Infermi di Ponderano.

– 18 novembre 2026 – Diabete Dott.ssa Luisa Barana, Servizio di Diabetologia ed Endocrinologia,

Ospedale degli Infermi di Ponderano.

– 16 dicembre 2026 – Nefrologia e alimentazione Dott.ssa Raffaella Cravero, S.O.C. Nefrologia,

Ospedale degli Infermi di Ponderano.

– 20 gennaio 2027 – Medicina nucleare: la tomografia a emissione di positroni (PET) Dott. Mirco

Pultrone, direttore della S.S. Medicina Nucleare, Ospedale degli Infermi di Ponderano.

– 17 febbraio 2027 – Vascolare a tutto tondo e alimentazione Dott. Enzo Forliti, direttore della

S.O.C. Chirurgia Vascolare, Ospedale degli Infermi di Ponderano; dott.ssa Clotilde Tucci,

ambulatorio di Dietologia LILT Biella.

– 21 aprile 2027 – Fumo e allergologia Prof. Carmine Fernando Gervasio, S.O.C.

Otorinolaringoiatria, Ospedale degli Infermi di Ponderano.

– 12 maggio 2027 – Nevi, pelle e rinosinusite Dott.ssa Francesca Graziola, S.S. Dermatologia; dott.

Giovanni Di Cintio, S.O.C. Otorinolaringoiatria, Ospedale degli Infermi di Ponderano.

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