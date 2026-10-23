Al cine teatro di Lessona in scena: “Rossetto e cioccolato”

Microteatro per divertimento a Lessona con “Rossetto e cioccolato” con la regia di Davide Amisano. In scena Annalisa Zini, Barbara Ricono Verna, Luisella Giletti, Alessio Botta e Davide Amisano. Appuntamento alle 21 sabato 24 ottobre al cineteatro Italia di Lessona. Prenotazioni posti via WhatsApp al 3458408207. .

Lo spettacolo nasce da un viaggio a Madrid. Girando per la città alla ricerca di uno spettacolo teatrale da vedere ci siamo imbattuti nel “microteatro por dinero”, un teatro che, invece di essere composto gli attori, si componeva di una decina di stanze, contenenti dai dieci ai quindici spettatori, e con un piccolo palco impegnato da due, massimo tre attori. In ogni stanza veniva rappresentato un pezzo teatrale differente, la maggior parte satirici, della durata massima di quindici minuti.

Si potevano scegliere quante pieces si voleva, a proprio gradimento e secondo il tempo disponibile. Nell’impossibilità di reperire uno stabile dotato di così tante stanze e, soprattutto, di così tanti attori, abbiamo pensato di condensare il tutto portando più pezzi, nella formula di sketchs, direttamente in un teatro vero. Il progetto è rimasto in un cassetto per parecchi anni, per poi prendere forma e spunto dopo un intervento teatrale in lingua fatto per dei turisti francesi al castello di Pavone. I pezzi accumulati negli anni, e quelli scritti di recente, hanno composto il puzzle che andremo a rappresentare. Il tutto ha un unico e solo obiettivo: divertirci. Se riusciremo a farlo noi sul palco molto probabilmente se ne gioverà anche il pubblico in platea, o almeno così speriamo. Ultima nota: il titolo fa riferimento ad una bellissima canzone di Ornella Vanoni, venuta a mancare proprio nel mezzo delle prove e, essendo un personaggio apprezzato da tutto il cast, si è deciso di fare questo piccolo omaggio all’artista, visto che a fare da fil rouge che lega gli otto testi che compongono lo spettacolo, tutti scritti da me, è proprio l’amore e il rapporto di coppia, in tutte le più svariate prospettive.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook