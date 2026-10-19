AttualitàValle Elvo
Addio all’alpino Francesco Saccente: 68 anni
L’uomo lascia i figli e numerosi fratelli. Domani il funerale a Tollegno
Gli alpini piangono Francesco Saccente, per tutti Franco.
Addio all’alpino Francesco Saccente: 68 anni
Si è spento a 68 anni. Lascia i figli Sara con Claudio, Carlo; la sorella Maria, i fratelli Nicola, Vincenzo e Silvano con le rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato marted’ 20 ottobre alle 15 partendo dalla chiesa di Tollegno.
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