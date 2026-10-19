Seguici su

AttualitàValle Elvo

Addio all’alpino Francesco Saccente: 68 anni

L’uomo lascia i figli e numerosi fratelli. Domani il funerale a Tollegno

Pubblicato

41 secondi fa

il

ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Gli alpini piangono Francesco Saccente, per tutti Franco.

Addio all’alpino Francesco Saccente: 68 anni

Si è spento a 68 anni. Lascia i figli Sara con Claudio, Carlo; la sorella Maria, i fratelli Nicola, Vincenzo e Silvano con le rispettive famiglie. Il funerale sarà celebrato marted’ 20 ottobre alle 15 partendo dalla chiesa di Tollegno.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *