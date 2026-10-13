Addio a Lorenzo Perona: un lutto improvviso a 49 anni

Lascia la moglie e tanti amici e parenti Lorenzo Perona di Biella. Si è spento ieri a Ponderano Lorenzo Peron, artigiano edile di 49 anni. E’ morto improvvisamente. Lascia la moglie Paola, la sorella Fiorella e il fratello Maurizio con le rispettive famiglie, i nipoti, e tanti parenti. Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 14 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Sarà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Biella. Il rosario stasera alle 17.45 a Ponderano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook