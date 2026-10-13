AttualitàBiella
Addio a Lorenzo Perona: un lutto improvviso a 49 anni
Mercoledì il funerale a Ponderano
Lascia la moglie e tanti amici e parenti Lorenzo Perona di Biella. Si è spento ieri a Ponderano Lorenzo Peron, artigiano edile di 49 anni. E’ morto improvvisamente. Lascia la moglie Paola, la sorella Fiorella e il fratello Maurizio con le rispettive famiglie, i nipoti, e tanti parenti. Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 14 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Sarà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Biella. Il rosario stasera alle 17.45 a Ponderano.
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