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Addio a Lorenzo Perona di 49 anni: appassionato di aeromodellismo

Lavorava come artigiano a Biella, un lutto improvviso

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28 secondi fa

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Profondo cordoglio a Ponderano per la morte improvvisa di Lorenzo Perona, artigiano edile di 49 anni. La sua scomparsa è arrivata in maniera inattesa, lasciando nel dolore la moglie Paola e tutti i familiari. La notizia si è rapidamente diffusa tra quanti lo conoscevano per il suo lavoro e per le passioni coltivate nel tempo.

Addio a Lorenzo Perona di 49 anni: appassionato di aeromodellismo

Nel necrologio la famiglia annuncia la perdita avvenuta domenica 12 ottobre. Accanto alla moglie, lo ricordano la sorella Fiorella e il fratello Maurizio, insieme ai nipoti Michele, Luca, Riccardo, Maria Benedetta e Barbara, al cognato William, alla suocera Lidia e agli altri parenti e amici.

Una vita nel lavoro e una grande passione

Lorenzo Perona lavorava come artigiano edile, professione alla quale aveva dedicato buona parte della propria vita. Era quindi ben conosciuto attraverso il suo lavoro quotidiano, svolto in un settore dove esperienza, manualità e rapporto con le persone rappresentano elementi fondamentali.

Al di fuori dell’attività professionale coltivava con entusiasmo l’aeromodellismo. Sul suo profilo social sono numerose le fotografie dedicate a modelli di aerei, voli e momenti trascorsi all’aperto. Quella per gli aeromodelli era una vera passione, uno spazio personale al quale riservava tempo e curiosità. Era anche un alpino.
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