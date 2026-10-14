Addio a Lorenzo Perona di 49 anni: appassionato di aeromodellismo

Nel necrologio la famiglia annuncia la perdita avvenuta domenica 12 ottobre. Accanto alla moglie, lo ricordano la sorella Fiorella e il fratello Maurizio, insieme ai nipoti Michele, Luca, Riccardo, Maria Benedetta e Barbara, al cognato William, alla suocera Lidia e agli altri parenti e amici.

Una vita nel lavoro e una grande passione

Lorenzo Perona lavorava come artigiano edile, professione alla quale aveva dedicato buona parte della propria vita. Era quindi ben conosciuto attraverso il suo lavoro quotidiano, svolto in un settore dove esperienza, manualità e rapporto con le persone rappresentano elementi fondamentali.