AttualitàBasso Biellese
A Salussola sarà riqualificata la stazione ferroviaria
La richiesta del Sindaco di Salussola, Valter Pozzo, a RFI – Rete Ferroviaria Italiana – per la riqualificazione della stazione ferroviaria del paese non è rimasta inascoltata.
Il 18 settembre è stata inoltrata la richiesta, il 2 ottobre è arrivata la risposta di RFI e già lunedì 5 ottobre i tecnici erano al lavoro.
“Un segnale concreto di attenzione verso il territorio e un primo passo importante per migliorare l’accoglienza della stazione, anche alla luce del riconoscimento di Salussola come Comune turistico – commentano dal Comune di Salussola – La stazione rappresenta infatti un importante biglietto da visita per chi arriva nel nostro paese. Riqualificarla significa rendere più accogliente l’accesso al territorio e contribuire a valorizzare anche gli immobili nelle aree circostanti, favorendo nuove opportunità di investimento e possibili sviluppi turistici, come la realizzazione di bed and breakfast”.
«Siamo davvero soddisfatti della tempestività dell’intervento», sottolinea il Sindaco Valter Pozzo. Il primo passo è stato compiuto: prosegue così il percorso per rendere Salussola sempre più accogliente e valorizzare le opportunità offerte dal territorio.
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