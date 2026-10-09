A Giancarlo Berri il Premio «Nanni Vignolo – Locomotiva 2026»

Il Premio «Nanni Vignolo – Locomotiva 2026» è stato assegnato a Giancarlo Berri, volontario della Pro Loco di Santhià e Cavaliere del Carnevale Storico. A comunicarlo è il Comitato regionale UNPLI Piemonte APS, con una lettera firmata dal presidente Fabrizio Ricciardi che annuncia la decisione della Commissione valutatrice.

La cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì 30 ottobre, alle ore 15, nella Sala Trasparenza della sede della Regione Piemonte, in piazza Piemonte 1 a Torino.

Per la Pro Loco di Santhià, il riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio e un’occasione per ringraziare una persona che ha dedicato tempo, competenze e passione alla comunità. Il percorso di Berri attraversa la musica, il volontariato e la valorizzazione della memoria cittadina: ambiti diversi, uniti dalla volontà di contribuire alla vita di Santhià.

Nato a Santhià nel 1949, Berri ha ricoperto per 34 anni, dal 1980 al 2014, le funzioni di Capobanda della Banda Musicale Cittadina. Nel 1987 è stato tra i promotori della nascita del Liceo Musicale “Città di Santhià”, contribuendo ad ampliare le opportunità di formazione musicale sul territorio. Nel 2003 la Banda gli ha conferito il premio “Duecento anni di squilli”, destinato a chi ha contribuito alla vita e al sostegno della formazione.

Il suo legame con il Carnevale Storico di Santhià si esprime anche attraverso la tradizione musicale e dialettale: ha collaborato con Mario Gauna alla scrittura dei testi della Canzone del Carnevale, che racconta gli avvenimenti cittadini attraverso l’ironia e la lingua del territorio. Nel 2019 ha inoltre curato la mostra “La giostra del Carnevale 1929–2019”, raccogliendo fotografie, manifesti e oggetti per ripercorrere novant’anni di storia delle maschere e dei protagonisti della manifestazione.

Volontario della Pro Loco dal 2012, Berri ha affiancato all’impegno associativo la collaborazione con gli Amici della Via Francigena e l’attività musicale del trio “Luogo comune”, portando occasioni di incontro e socialità anche agli ospiti della casa di riposo cittadina.

La Pro Loco di Santhià esprime a Giancarlo le proprie congratulazioni e un grazie affettuoso per il contributo offerto negli anni. Il premio valorizza anche quel lavoro quotidiano, spesso lontano dai riflettori, attraverso il quale il volontariato custodisce le tradizioni e le trasmette alle nuove generazioni.

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