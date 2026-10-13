Dopo il successo riscontrato nella prima fase primaverile, entra nel vivo il Corso di Perfezionamento Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale.

A Città Studi il Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale

Il percorso executive promosso da Città Studi Biella in stretta sinergia con il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, l’Unione Industriale Biellese (UIB) e il Gruppo Giovani Imprenditori UIB. Si aprono infatti ufficialmente le iscrizioni per accedere ai singoli moduli specialistici, rivolti a manager, dirigenti, consulenti e imprenditori del territorio desiderosi di acquisire strumenti operativi e competenze ad immediata applicabilità in azienda.

La formula per moduli singoli garantisce un’elevata flessibilità, offrendo ai professionisti la possibilità di selezionare gli ambiti più strategici per la crescita del proprio business. Si parte venerdì 6 novembre 2026 con il Modulo II, focalizzato sui “Modelli organizzativi aziendali”: un focus approfondito sulla gestione dei processi e sull’innovazione dei modelli di business per ottimizzare gli asset e rispondere in modo dinamico alle trasformazioni dei mercati. Da febbraio 2027 prenderà invece il via il Modulo III, dedicato al “Valore dell’azienda”, incentrato sulla leadership adattiva, la valorizzazione del capitale umano e la promozione di un clima organizzativo proattivo e orientato al cambiamento.

L’efficacia del programma è confermata dalle testimonianze dei partecipanti al primo modulo. Michele Tolu, AD di OrangePix Srl, definisce il master «un ottimo strumento di formazione che porta un arricchimento importante e fa dare uno sguardo alle tematiche del futuro». Stefania Ploner, AD di Tecnomeccanica biellese Srl, evidenzia come «questa esperienza spinga alla riflessione in un momento di pausa dalla quotidianità, consentendo di tenersi aggiornati con modalità accademiche validanti da trasferire ai propri collaboratori». Anche Ludovico Maggia, Responsabile sviluppo e prodotto del Maglificio Maggia Srl, sottolinea l’importanza dell’iniziativa per «rompere la routine dell’ufficio, confrontarsi con colleghi e prepararsi per il futuro senza rincorrere sempre le emergenze».

La didattica affianca alle lezioni frontali esercitazioni pratiche e project work coordinati da docenti dell’Ateneo torinese ed esperti di settore. Le lezioni si terranno presso il Campus di Città Studi Biella. Il termine per l’iscrizione al II Modulo è fissato per venerdì 30 ottobre 2026. Informazioni via email a unibiella@cittastudi.org o al numero 015 8551110.

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