AttualitàBiella
A Biella riscaldamenti accesi da domani 15 ottobre
Sono arrivate le prime giornate di freddo
Con l’arrivo della stagione fredda, per i cittadini di Biella è tempo di fare il punto sulle norme relative al riscaldamento domestico. Situata ai piedi delle Alpi, la città rientra nella Zona Climatica E, una classificazione che stabilisce precisi limiti temporali per l’uso dei termosifoni.
Quando accendere i riscaldamenti?
Per i comuni in Zona E come Biella, il periodo di accensione consentito va dal 15 ottobre al 15 aprile. Al contrario di quanto avviene per la Zona F (le aree montane più rigide, prive di limitazioni), a Biella occorre rispettare questo calendario per garantire il risparmio energetico e contenere le emissioni.
La manutenzione periodica dell’impianto
Per garantire sicurezza ed efficienza energetica, la manutenzione della caldaia è fondamentale. Ma ogni quanto va effettuata?
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La priorità spetta alle istruzioni dell’installatore dell’impianto.
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In seconda battuta, contano le indicazioni dei fabbricanti reportate nei libretti di uso e manutenzione.
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In assenza di istruzioni, occorre fare riferimento alle specifiche norme tecniche UNI e CEI.
Eseguire controlli regolari permette di ridurre i consumi e mantenere la casa sicura per tutto l’inverno.
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