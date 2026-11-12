Beatrice Casaliggi brilla a Fieracavalli. Si chiude con un bilancio di grande prestigio la partecipazione dell’amazzone biellese alla 128esima edizione di Fieracavalli Verona. Una delle manifestazioni equestri più importanti d’Italia.

Beatrice Casaliggi brilla a Fieracavalli

Tre giornate intense, dal 5 al 7 novembre, che hanno visto la portacolori del Circolo Ippico Il Rosignolo di Buronzo protagonista di due prestigiosi appuntamenti. Il Best Rider 2026 e la “38ª Coppa delle Regioni Pony”, conclusa con uno splendido terzo posto per la rappresentativa del Piemonte.

Best Rider

Il primo appuntamento è stato quello di giovedì e venerdì, quando Casaliggi e Stefi du Val sono scese nell’Arena Fise per disputare il Best Rider 2026, nella categoria Livello 1 Pony BP100.

La prima manche di giovedì non è andata come sperato: due errori, per un totale di otto penalità, hanno compromesso le possibilità di salire sul podio. Ma la ragazza non si è lasciata scoraggiare. Nella prova decisiva di venerdì è tornata in campo con grinta e determinazione, realizzando uno splendido percorso netto, chiuso nel tempo di 48”63. Una prestazione che le ha permesso di conquistare la quinta posizione nella classifica finale, confermando le qualità e la capacità di reagire alle difficoltà anche in appuntamenti di alto livello.

Rimane inevitabilmente un pizzico di amarezza per il podio sfumato, ma anche la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli nazionali della categoria.

Coppa delle Regioni Pony

Ma le emozioni più grandi dovevano ancora arrivare.

Beatrice Casaliggi è stata nuovamente impegnata sabato per un appuntamento dal significato ancora più speciale. Rappresentare il Piemonte nella 38esima “Coppa delle Regioni Pony”, una delle competizioni a squadre più attese di Fieracavalli.

Quindici rappresentative regionali al via, quattro binomi per squadra e un confronto serratissimo, nel quale ogni percorso poteva fare la differenza. Sotto la guida del tecnico regionale Mario Verheyden, il Piemonte ha schierato Carolina Tenivella con Appy des Tourettes, Carola Rimini su Sole, Ginevra Chiavazza e Sligo Little Cruise e appunto Beatrice Casaliggi in sella a Stefi du Val.

La prima manche si è conclusa con un risultato eccellente per la squadra, capace di terminare senza alcuna penalità complessiva. L’amazzone biellese ha commesso un errore, ma le sue quattro penalità non hanno inciso sul punteggio della rappresentativa. Grazie al meccanismo che prevede di considerare soltanto i tre migliori risultati dei quattro binomi. La seconda manche si è rivelata decisiva. Con la pressione di una medaglia nazionale in palio e un margine d’errore praticamente inesistente, Casaliggi e Stefi du Val hanno realizzato uno splendido percorso netto, concluso in 41”34 secondi. Una prestazione fondamentale, che ha permesso al Piemonte di contenere il proprio punteggio complessivo a sole quattro penalità, risultando determinante per la conquista del podio.

Sul podio

Al termine delle due manche, Toscana, Marche e Piemonte si sono trovate tutte con appena quattro penalità complessive. A decidere l’ordine del podio è stato soltanto il cronometro. La Toscana ha conquistato la vittoria, seguita dalle Marche, mentre il Piemonte è salito sul terzo gradino, regalando alle sue quattro giovani amazzoni un meritatissimo bronzo.

Una medaglia dal valore ancora più significativo se si considera quanto la squadra piemontese sia arrivata vicina alla vittoria. Sarebbe bastato un solo percorso netto in più nella seconda manche per chiudere l’intera competizione senza penalità e conquistare il gradino più alto. Un traguardo di grande prestigio. Futto del talento delle quattro giovani amazzoni, del lavoro dei rispettivi istruttori e della guida del già citato tecnico regionale Mario Verheyden, affiancato dal capo équipe Luigi Lo Bosco. Una grande soddisfazione anche per il Comitato Regionale Fise Piemonte, presieduto da Luca D’Oria.

Un 2026 da incorniciare

Per Beatrice Casaliggi e Stefi du Val, Fieracavalli ha rappresentato un altro capitolo indimenticabile di una stagione straordinaria.

Dal secondo posto nella classifica generale del Progetto Sport Piemonte al terzo posto nelle Finali Nazionali di ottobre. Fino alla qualificazione al Best Rider e alla convocazione nella rappresentativa regionale. Un percorso di crescita costante, fatto di impegno, sacrifici e soprattutto di una grandissima passione.

Due medaglie di bronzo nazionali in poco più di un mese. La prima individuale, conquistata il 4 ottobre alle Finali Nazionali del Progetto Sport, e la seconda a squadre, ottenuta sabato a Fieracavalli Verona con il Piemonte. Due risultati che raccontano meglio di qualsiasi parola il valore di questa stagione e la crescita di un binomio sempre più affiatato e competitivo.

Un ruolo fondamentale in questo percorso è svolto dal Circolo Ippico Il Rosignolo di Buronzo e dall’istruttore Simone Ruffino. Che segue la 15enne di Biella nella sua preparazione e crescita sportiva.

Ma al centro di tutto rimane il legame speciale tra la giovane amazzone e la sua Stefi du Val. Un’intesa costruita giorno dopo giorno, fatta di fiducia, sensibilità e complicità, capace di trasformare il lavoro quotidiano in emozioni e risultati indimenticabili.

Con la consapevolezza che ogni esperienza, ogni percorso e anche ogni errore rappresentano un nuovo passo verso traguardi sempre più importanti.

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