Seguici su

Piemonte

Sette giorni: in Aula le norme urbanistiche anche per il Prg di Torino

Pubblicato

8 minuti fa

il

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha convocato l’Aula martedì 24 febbraio, dalle 10 alle 20, con all’ordine del giorno il disegno di legge 94, norme urbanistiche per l’accelerazione dello sviluppo economico, le proposte di legge 59, contrassegno unico Ztl per agenti di commercio e 38, Giornata della memoria delle Regie Patenti 1848 (libertà religiosa) e le Pdcr sulla rete ospedaliera del Vco e sulle anticipazioni di liquidità, oltre ad alcune nomine. Alle 14 ci sarà il sindacato ispettivo e il question time.

Proseguono le sedute delle Commissioni.

Lunedì 23

10.15 Commissione legalità, presidente Domenico Rossi, audizione degli Organismi sul sovraindebitamento (Occ), per un approfondimento sulle attività e la normativa contro l’usura.

14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, approfondimento tecnico su infezioni causate da assistenza e antibioticoresistenza. Si prosegue, alle 15.30, per audire Walce Aps Associazione di promozione sociale per la lotta contro le neoplasie toraciche.

Martedì 24

Dalle 10 alle 20 Consiglio regionale.

14 Interrogazioni e Question time.

Mercoledì 25

9.30 seconda, presidente Mauro Fava, audizione delle Atc sulla gestione patrimoniale.

11 sesta, presidente Paola Antonetto, audizione del presidente Edisu su residenze e borse di studio.

12.30 Conferenza dei capigruppo.

15 terza, presidente Claudio Sacchetto, audizione della Fondazione Podere Pignatelli sulle attività cerearicole.

Giovedì 26

10 prima, presidente Roberto Ravello, determinazioni sulla costituzione del gruppo di lavoro sui flussi di cassa.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.