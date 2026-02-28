BiellaEventi & Cultura
Il tricolore gigante srotolato dai vigili del fuoco sulle notte dell’inno – VIDEO
Ieri mattina in città
Le emozionanti immagini dei vigili del fuoco che, calandosi dal tetto, srotolano un gigantesco drappo tricolore sulle note dell’inno di Mameli.
È successo durante l’apertura della cerimonia per l’87° anniversario della fondazione del corpo, andata in scena ieri mattina a Biella.
