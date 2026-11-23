Ubriaco al supermercato, ha iniziato a litigare con un altro cliente e la situazione è ben presto degenerata, sfociando in una aggressione vera e propria.

E’ quanto accaduto nel pomeriggio di sabato in un noto esercizio commerciale di Biella.

Ubriaco al supermercato

Stando a quanto ricostruito grazie alle dichiarazioni dei testimoni, un giovane avrebbe preso una bevanda da un espositore, avrebbe bevuto e poi ri sarebbe allontanato senza pagare alla cassa.

Un altro cliente avrebbe assistito alla scena e avrebbe invitato il ragazzo a pagare. Il giovane, visibilmente alterato dall’alcol, avrebbe reagito male al richiamo. Pare che prima abbia inveito contro l’uomo e poi lo abbia letteralmente aggredito, sferrando anche un pugno.

Sono ora in corsa le indagini da parte dei carabinieri.

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