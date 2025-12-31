Seguici su

Trovato morto l’escursionista disperso in Valsusa

L’uomo trovato senza vita dopo una scivolata lungo un sentiero

28 minuti fa

precipita per cento metri
È stato ritrovato l’escursionista di nazionalità francese disperso dalla serata di ieri nel territorio di Beaulard (TO).

Le operazioni erano iniziate intorno alle 21 dopo che i famigliari avevano denunciato il mancato rientro. Nonostante il buio, si era proceduto con la verifica di alcune zone prioritarie. Tra cui un punto GPS registrato con lo smartphone dell’uomo sul suo profilo Google.
Questa mattina, quindi sono iniziate operazioni di ricerca massicce. Sono state coordinate dai tecnici specializzati del Soccorso Alpino e  Speleologico Piemontese è dei vigili del fuoco che hanno impiegato le squadre a terra, le unità cinofile e i droni. Importante anche il supporto fornito dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, fondamentale anche il supporto dei Carabinieri e degli elicotteri dei Vvf e della Guardia di Finanza.

Soltanto intorno alle 16, una squadra ha individuato una traccia che conduceva nella direzione del torrente Sanità, a monte della frazione Puys. Dopo averla seguita, è stata osservata un’evidente scivolata e, in fondo al vallone, il corpo dell’uomo. È stato quindi inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato al verricello l’equipe e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per la rimozione della salma.
