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Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo

E’ rimasto ferito mentre scaricava della merce

Pubblicato

4 minuti fa

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Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo
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Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo.

Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo

Paura a Massazza, dove un camionista di 44 anni è rimasto ferito mentre scaricava della merce.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato i primi soccorsi e accompagnato l’uomo in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero preoccupanti.

Presenti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Immagine di repertorio

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