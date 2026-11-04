Basso BielleseCronaca
Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo
E’ rimasto ferito mentre scaricava della merce
Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo.
Incidente sul lavoro a Massazza: camionista di 44 anni in codice giallo
Paura a Massazza, dove un camionista di 44 anni è rimasto ferito mentre scaricava della merce.
Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato i primi soccorsi e accompagnato l’uomo in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero preoccupanti.
Presenti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Immagine di repertorio
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