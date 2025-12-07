Addio a Claudia Antoniotti, morta a soli 56 anni

Grande dolore in città nei giorni scorsi per la scomparsa di Claudia Antoniotti. Malata da alcuni mesi, è morta a soli 56 anni.

Claudia Antoniotti si è spenta a 56 anni. Lascia le figlie, il marito, la mamma e una bella famiglia che l’amava

Ad annunciare la triste notizia sono state le figlie Alessandra e Matilde con Alessio, il marito Andrea, la mamma Emiliana, il fratello Massimo e la sorella Silvia, insieme a Marco, ai parenti e a tutti numerosi amici.

Venerdì scorso l’ultimo saluto

Le esequie si sono svolte venerdì 5 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Paolo di Biella. Dopo la cerimonia funebre, la cara Claudia è stata accompagnata nel suo ultimo viaggio fino al cimitero di Chiavazza.

“Voglio immaginarti suonare di nuovo la batteria e sorridere”

In tanti in queste ore hanno voluto ricordarla, numerosi anche i messaggi di cordoglio comparsi sui social network.

“Ci mancherai molto… Claudia, sei stata, sei, e sarai per sempre nei miei pensieri – le belle parole di Narciso -. Mi mancherà il tuo sorriso, la tua presenza alla “Sacra Birra” dove ascoltavamo buona musica! Ora lassù troverai il tuo idolo… “Ozzy”. Lì… potrai sentire buona musica rock”.

“Ciao bella Claudia, la vita è davvero ingiusta – il messaggio di Raffaella -. Grazie per i tuoi messaggi e gli scambi di battute che mi sono serviti in tanti momenti no. Tanta tanta musica a te ovunque tu sia”.

Commovente il ricordo della collega Giada: “Sei stata una donna che aveva i cosiddetti attribuiti, da quello che so una mamma premurosa, presente, sei stata un’ottima collega, una collega e amica che ho avuto la fortuna di conoscere veramente e che non avrò più la stessa fortuna di trovarne una come te – si legge in un lungo post -. Collega, amica, confidente, quasi una seconda mamma, bastava uno sguardo e ci capivamo all’istante. Nonostante i tanti problemi, cercavi sempre di aiutare, e se la si pensava diversamente da te si trovava sempre il modo di non discutere. Eri da ammirare . Quante risate, quanti scherzi ci facevano, le colazioni, le tisane e i pranzi in ufficio. Mi mancheranno tantissimo questi momenti, e so che quando rimetterò piede nel nostro ufficio non sarà più come prima, non troverò più la Claudia che mi darà il “bentornata!! Allora non farmi casini con le formule di excel”. Oppure: “Sentivo la tua mancanza, dagli sportelli degli armadi che erano sempre chiusi”. Sentirò un vuoto, sentirò tristezza… Rimarrà sempre un po’ vuoto il nostro ufficio senza di te. Grazie Claudia, grazie per tutti questi momenti che custodirò con amore. Immagino che ora sarai libera da tutto e da tanto male che ti sei portata dentro, e voglio immaginarti che suoni di nuovo la batteria, voglio immaginarti sorridere, anche se secondo me sarai tanto arrabbiata per com’è andata. Arrivederci cara amica, cara collega, ti voglio bene. E…. Non ti dimenticare di buttare un occhio ogni tanto”.

