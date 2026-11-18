«I ladri hanno devastato la porta di casa mia con il grimaldello».

«I ladri hanno devastato la porta di casa mia con il grimaldello»

Ha trovato pezzi di legno sul pavimento, inizialmente senza capire da dove arrivassero. Poi ha guardato meglio la porta d’ingresso e si è accorta che qualcuno aveva tentato di forzarla, cercando di aprirsi un varco con un attrezzo. È successo in via Nazario Sauro, nel quartiere degli affari di Biella, vicino ai centralissimi Giardini Zumaglini. Il tentativo di intrusione non è andato a segno soltanto perché la porta blindata ha resistito, ma ha lasciato segni evidenti sia sull’anta sia sullo stipite.

A raccontare l’accaduto è la stessa vittima del tentativo di effrazione, che, pur preferendo l’anonimato, ha deciso di rendere pubblica la vicenda per mettere in guardia gli altri abitanti della zona e invitare tutti a prestare maggiore attenzione. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì mattina o sabato mattina, mentre la donna non era in casa. Se n’è accorta soltanto nel pomeriggio di sabato, al rientro. «Sentivo la mia gatta giocare vicino alla porta e mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo – racconta -. Ho notato alcuni pezzi di legno per terra e, inizialmente, ho pensato che fosse stata lei. Poi, guardando meglio, ho capito che c’era qualcosa che non andava».

La porta e lo stipite erano danneggiati da cima a fondo, su entrambi i lati: «Avevano provato a forzarla per tutta l’altezza, probabilmente con un grimaldello, senza però riuscire a entrare. Per fortuna la blindata ha tenuto».

Secondo la malcapitata, il tentativo sarebbe avvenuto in pieno giorno, perché di notte lei avrebbe facilmente sentito dei rumori.

Un altro dettaglio che ha attirato l’attenzione è un piccolo segno comparso vicino al campanello, una sorta di croce incisa. Un’ipotesi è che potesse trattarsi di un eventuale segnale lasciato da chi aveva preso di mira l’alloggio. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi per stabilire con certezza che quel simbolo sia effettivamente collegato alla tentata intrusione.

Dopo la scoperta, la donna ha subito avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti nell’appartamento per effettuare un sopralluogo e documentare i danni, dopodiché la proprietaria ha presentato denuncia.

«A mia memoria non era mai capitato nulla del genere nel mio palazzo – racconta -. Ricordo soltanto un periodo, ormai una quindicina di anni fa, in cui in centro venivano prese di mira soprattutto le cantine. Poi non ho più sentito nulla. Di recente, invece, una persona mi ha raccontato che hanno provato a entrare anche a casa sua, in via Pietro Micca, poco distante da dove abito io».

La scelta di raccontare quanto accaduto nasce quindi dalla volontà di avvertire gli altri residenti: «È bene che la gente sappia che potrebbero esserci persone in giro che tentano di entrare negli alloggi, così da prestare particolare attenzione e adottare tutte le precauzioni del caso».

«Chiudete sempre le porte blindate – consiglia infine -, anche quando uscite per poco tempo». Un’accortezza che, nel suo caso, ha fatto la differenza.

Tra l’altro non si tratta dell’unico potenziale tentativo di furto andato in scena in via Nazario Sauro. Alcune settimane fa, in un condominio situato a poche decine di metri da quello in cui vive la donna, un altro biellese ha scoperto una presenza sospetta. «In realtà è stata la mia vicina ad accorgersene e poi a riferircelo – racconta l’uomo -, perché in quel momento non eravamo in casa. Era una domenica mattina e un uomo ha citofonato sostenendo di dover consegnare la posta. Lei d’istinto gli ha aperto il portone, poi ha realizzato quanto anomalo fosse un postino che suona il campanello la domenica mattina…».

La donna si è quindi messa a controllare la situazione dallo spioncino della porta di casa e ha visto arrivare un uomo con un cappellino sulla testa: «Quando la vicina lo ha visto armeggiare davanti alla nostra porta di casa – spiega il proprietario -, è uscita e gli ha chiesto se avesse bisogno di qualcuno. Lui ha borbottato qualcosa di poco comprensibile, si è calato ancora di più il cappello sulla fronte e se n’è andato immediatamente. Difficile sapere che intenzioni avesse davvero e cosa sarebbe successo senza l’accortezza e l’intervento della vicina; quel che è certo è che quella mattina non stavamo aspettando visite…».

Matteo Floris

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