Addio a Paolo Botto Poala: mondo del tessile in lutto

Grande lutto per il mondo del tessile biellese a seguito della morte di Paolo Botto Poala.

Paolo Botto Poala si è spento a 87 anni

Nato a Torino nel 1939, ha frequentato le elementari a Valle Mosso, con cui ha mantenuto sempre un forte legame.

Alle scuole medie, si è trasferito nel collegio dei Barnabiti “Carlo Alberto” a Moncalieri (TO), per poi tornare, alle superiori, all’istituto tessile “Quintino Sella” di Biella. Dopo il diploma, nel 1958, entra nell’azienda “Botto Giuseppe” a Valle Mosso, familiarizzando con il settore tessile, di cui è diventato un punto di riferimento.

Nel 1978 è stato vice presidente dell’Unione Industriale Biellese, per poi diventarne presidente dal 1980 al 1984. Dal 1985 al 1989 ha presieduto l’Associazione Laniera.

Grande appassionato di arte e del golf, lascia la compagna Mariella e i figli Giovanna, Paola e Ferdinando con le loro famiglie.

I funerali sono stati celebrati privatamente, per volontà dei suoi cari.

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Immagine di repertorio

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