Trasferirsi dopo la pensione? Sì per un biellese su due.

Trasferirsi dopo la pensione? Sì per un biellese su due

Un biellese su due (52%) si dice disposto a trasferirsi in un’altra località o in una diversa regione del Paese una volta raggiunta la pensione. Per il 19% il motivo prevalente sarebbe la ricerca di una migliore qualità della vita, mentre una quota sensibilmente superiore, pari al 33%, lo farebbe per ragioni economiche, cercando una zona in cui il costo della vita sia più basso, anche in considerazione della prospettiva di un assegno pensionistico non sufficiente.

È quanto emerge dalla nuova ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni. Il futuro previdenziale, nel complesso, preoccupa quasi otto biellesi su dieci (81%). Nonostante ciò, sono ancora molti coloro che non hanno messo in atto alcuna strategia per affrontare il problema. Il 24% dichiara di aver effettivamente valutato alcune soluzioni per rendere più solido il proprio futuro economico, senza però passare alla pratica, mentre un altro 28% afferma di non averci mai pensato. A incidere sulla capacità di pianificare il futuro contribuisce anche una scarsa conoscenza dei temi previdenziali. Solo il 28% dei biellesi, infatti, dichiara di essere aggiornato sulle novità in materia pensionistica. E se la pensione è un argomento di confronto in famiglia per molti, una quota analoga ammette di non avere le competenze necessarie per decidere come muoversi. Ma chi potrebbe favorire una maggiore consapevolezza previdenziale? Per il 31% un ruolo di primo piano spetta innanzitutto alle istituzioni. Seguono le banche e le compagnie assicurative, per il loro ruolo di consulenza nei confronti della clientela (26%), e la famiglia (7%). Per rendere più sicura la propria condizione economica in vista della vecchiaia, i biellesi guardano principalmente alle soluzioni assicurative pensionistiche e per il risparmio (37%) e ai fondi pensione (22%). Seguono i conti deposito (4%) e gli investimenti sul mercato finanziario (9%).

«I dati mostrano una distanza ancora significativa tra la preoccupazione per il proprio futuro pensionistico e la capacità di tradurla in scelte concrete. Per questo è importante rafforzare la cultura previdenziale e mettere le persone nelle condizioni di conoscere gli strumenti a disposizione e valutarli in funzione delle proprie esigenze – dichiara Emiliano De Salazar, direttore Vita di Sara Vita – Quando scelgono una forma di risparmio in questo contesto, i biellesi indicano come principale elemento di valutazione i vantaggi fiscali (33%), seguiti dalla sicurezza (20%) e dalla prospettiva di un rendimento nel lungo periodo superiore alla rivalutazione del Tfr (20%). In questo contesto, le soluzioni assicurative previdenziali come Libero Domani di Sara Vita possono rappresentare uno strumento utile per costruire nel tempo un maggior supporto economico per la fase successiva alla vita lavorativa, con modalità flessibili e personalizzabili».

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