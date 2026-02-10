Seguici su

Tensione durante uno sfratto a Biella

L’ufficiale giudiziario preoccupato della situazione ha chiamato i carabinieri.

Pubblicato

48 minuti fa

il

 

 

Intervento dei carabinieri ieri a Biella per alcuni momenti di tensione durante uno sfratto a Biella. Una donna di 82 anni doveva lasciare l’alloggio in seguito a uno sfratto. Avrebbe però dato in escandescenza, l’ufficiale giudiziario ha chiamato i carabinieri.

La situazione però si è poi risolta quando un familiare della donna si è presentato per accompagnare l’anziana in un alloggio.

1 Commento

1 Commento

  1. Dori

    10 Febbraio 2026 at 19:19

    non c’è più pena per nessuno hee caz.. che schifo.. 😡

    Rispondi

