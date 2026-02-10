AttualitàBiella
Tensione durante uno sfratto a Biella
L’ufficiale giudiziario preoccupato della situazione ha chiamato i carabinieri.
Intervento dei carabinieri ieri a Biella per alcuni momenti di tensione durante uno sfratto a Biella. Una donna di 82 anni doveva lasciare l’alloggio in seguito a uno sfratto. Avrebbe però dato in escandescenza, l’ufficiale giudiziario ha chiamato i carabinieri.
La situazione però si è poi risolta quando un familiare della donna si è presentato per accompagnare l’anziana in un alloggio.
Dori
10 Febbraio 2026 at 19:19
non c’è più pena per nessuno hee caz.. che schifo.. 😡