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Tante nuvole e anche un po’ di pioggia
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 19 novembre
Tante nuvole e anche un po’ di pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 19 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Tante nuvole e anche un po’ di pioggia
La notte si presenta con un cielo coperto, con temperature che si attestano intorno ai +8°C. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo il 99%, e si registra una leggera pioggia nella prima parte della mattinata.
Nella mattina, le condizioni meteorologiche non migliorano significativamente. Si verificano piogge moderate, con temperature che variano tra +7°C e +8°C. La velocità del vento è moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che possono raggiungere i 23 km/h. L’umidità resta alta, attorno al 91%.
Il pomeriggio porta una leggera attenuazione delle precipitazioni, con il cielo che si presenta a tratti nuvoloso e temperature che si alzano fino a +13°C. Le condizioni di copertura nuvolosa si riducono, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. La velocità del vento si mantiene su valori moderati, intorno ai 6 km/h.
La sera si caratterizza per un cielo nuvoloso con temperature che scendono nuovamente, portandosi intorno ai +3°C. Le raffiche di vento si fanno più consistenti, con velocità che possono raggiungere i 27 km/h. L’umidità rimane elevata, oscillando tra il 70% e l’80%.
In sintesi, il meteo di oggi nel Biellese si presenta variabile, con piogge nella mattina, un miglioramento parziale nel pomeriggio e un ritorno a condizioni più fresche nella sera.
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