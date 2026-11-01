Rinasce la palestra della scuola “Dante Alighieri”. Un impianto sportivo totalmente rinnovato, restituito alla scuola e ai giovani atleti senza alcun costo per le casse pubbliche.

È questo il traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale di Vigliano grazie alla sinergia con l’Asd Biella Next. Associazione sportiva che gestisce la struttura in orario extra-scolastico insieme alla palestra comunale.

L’intervento ha compreso il rifacimento completo della pavimentazione, la sostituzione dei canestri e il rinnovo di tutte le attrezzature della palestra della scuola secondaria “Dante Alighieri”.

Rinasce la palestra della scuola “Dante Alighieri” di Vigliano

«Durante i mesi scorsi – spiega la prima cittadina Cristina Vazzoler – abbiamo seguito con grande soddisfazione le fasi di questa importante riqualificazione. La palestra della nostra scuola media è sempre stata considerata come uno degli impianti sportivi più belli del Biellese, ma l’usura della pavimentazione era una criticità da affrontare. La disponibilità di Biella Next rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività, poiché l’intervento radicale garantirà la fruizione dell’impianto per numerosi anni. Inoltre, i programmi dell’associazione prevedono un ampio intervento sull’illuminazione che non inciderà sul bilancio dell’ente».

A oggi, sono oltre 300 i giovani che beneficiano quotidianamente della struttura rinnovata, dove convivono basket, pallamano, pallavolo e attività scolastiche.

I lavori si inseriscono all’interno di una progettualità molto più ampia ideata da Biella Next con il patrocinio del comune: il progetto “Il Quinto tempo”.

L’obiettivo è creare un polo di riferimento presidiato e sicuro in cui i ragazzi possano studiare, riposare e trascorrere le ore tra la fine delle lezioni e l’inizio degli allenamenti. Una risposta concreta per le famiglie e per gli studenti che risiedono in comuni distanti e che spesso faticano a conciliare la logistica dei trasporti con il lavoro e lo studio di qualità.

Una rete che raggruppa diverse realtà locali

L’iniziativa ha trovato il forte sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Che ha investito complessivamente 25.500 euro in due anni. 3.500 nel 2025 per la prima edizione di Sport@rete. 15mila euro nel giugno scorso tramite il bando “Spazio alla Comunità” per la creazione di una foresteria diurna. E altri 7mila erogati come ulteriore e recente contributo al percorso.

Il progetto mette in rete diverse realtà locali: il Comune, l’Istituto Comprensivo, il gruppo Alpini e il Cissabo.

«Quando abbiamo iniziato questo nuovo percorso siamo voluti ripartire dalle fondamenta. Dai giovani, dalle strutture e dal rapporto con il territorio – spiega Pier Giorgio Castelli, presidente di Pallacanestro Biella -. Migliorare una palestra significa migliorare uno spazio utilizzato da tutta la comunità, così come le collaborazioni locali e la ginnastica dolce cercano di fare dello sport uno strumento aperto a tutti. Nulla di questo sarebbe possibile da soli, ringraziamo tutti i partner. Dobbiamo continuare a costruire oggi, con pazienza e concretezza, ciò che vogliamo essere domani».

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