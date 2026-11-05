Oggi nuvole e anche un po’ di pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 5 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Oggi nuvole e anche un po’ di pioggia

La notte è caratterizzata da pioggia leggera. La temperatura si attesta intorno ai +10,2°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 12,9 km/h da Nord-Nord Est. L’umidità si mantiene elevata, intorno al 94%.

Nella mattina, le condizioni non subiscono significative variazioni. La pioggia leggera continua a cadere, con una temperatura che scende leggermente fino a +9,3°C. La copertura nuvolosa rimane totale e il vento si presenta debole, con velocità di circa 1 km/h da Nord Est. L’umidità resta alta, attorno al 94%.

Durante il pomeriggio, il meteo si mantiene nuvoloso, con cielo coperto e una temperatura che raggiunge i +14°C. Le condizioni di umidità si stabilizzano attorno al 76%, mentre il vento si presenta debole, con valori intorno ai 2,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che arrivano a +5,4°C. Il cielo rimane coperto, con una copertura nuvolosa che sfiora il 100%. Anche in questo frangente, il vento è debole, con velocità che non supera i 1,9 km/h. Le precipitazioni tornano a manifestarsi con pioggia leggera prevista tra le 22 e le 23.

LEGGI ANCHE: Caldo, verso il disastro: “Rivoluzione verde o in pochi decenni Biella sarà invivibile”

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook