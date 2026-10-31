Nel Biellese ci sono più pensionati che occupati. Il nostro territorio paga lo scotto di essere tra le province più anziane d’Italia. Il recente studio realizzato dalla Cgia di Mestre sul rapporto tra occupati e pensioni colloca la provincia al 77º posto nel confronto nazionale. Con una situazione peggiore, nel Nord Italia, soltanto a Savona. Nel 2025, infatti, a fronte di 72.825 occupati sono state erogate 81.978 pensioni, con un saldo negativo di 9.153 lavoratori attivi.

Nel Biellese ci sono più pensionati che occupati

Sempre secondo l’indagine, nel 2025 in Italia si contavano 24,1 milioni di occupati e quasi 23,2 milioni di pensioni erogate: un rapporto ormai vicino a uno a uno. Negli anni Ottanta, invece, era di tre occupati per ogni pensione. A incidere su questo squilibrio sono soprattutto il calo delle nascite e l’aumento dell’aspettativa di vita, una tendenza destinata ad aumentare nei prossimi anni.

Le previsioni indicano che tra il 2025 e il 2029 usciranno dal mercato del lavoro circa tre milioni di italiani. Il 74% dei quali, pari a oltre 2,2 milioni di persone, nelle regioni centro-settentrionali. Un ricambio generazionale difficile da garantire, che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà le imprese e di far crescere la spesa previdenziale. Entro il 2029, infatti, quest’ultima dovrebbe aumentare del 10,5%, passando dagli attuali 351,8 miliardi a 388,6 miliardi di euro.

Soluzioni potenziali

Per la Cgia, una delle risposte consiste nell’ampliare la platea degli occupati, favorendo l’ingresso nel mercato del lavoro di donne e giovani. Nonostante negli ultimi quattro anni l’occupazione italiana sia cresciuta di 1,2 milioni di unità, il Paese resta infatti nelle ultime posizioni europee per occupazione femminile e giovanile.

Il problema riguarda tutto il territorio nazionale, ma assume dimensioni particolarmente rilevanti nel Mezzogiorno, dove tutte le regioni registrano più pensioni che occupati. Tra le province settentrionali, invece, sono undici quelle con un saldo negativo. In Piemonte, oltre a Biella, figurano Vercelli, con 5.351 pensioni in più rispetto agli occupati, e Alessandria, con un divario di 1.227.

Secondo l’analisi, l’invecchiamento della popolazione rappresenta una sfida anche per le aziende, soprattutto quelle più piccole, che faticano a trovare personale e competenze specializzate. Un problema destinato a pesare sempre di più sul sistema produttivo, in assenza di un adeguato ricambio generazionale.

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