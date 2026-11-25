“Monopattini sfrecciano tra i pedoni in via Italia, se non ti sposti ti travolgono”.

“Monopattini sfrecciano tra i pedoni in via Italia, se non ti sposti ti travolgono”

La segnalazione arriva da via Italia e riguarda i monopattini elettrici, che soprattutto nelle ore serali sfreccerebbero a velocità sostenuta tra le persone. «Vorrei segnalare una situazione assurda. Passano come dei matti, sfiorando chi passeggia tranquillamente. Se non ti sposti, loro non si spostano», racconta un cittadino.

«Il timore maggiore riguarda i bambini, che potrebbero non essere visti da chi arriva a forte velocità, ma il rischio – sottolinea -, riguarda tutti i pedoni. È una situazione molto pericolosa. Ho provato anche a contattare la polizia locale per segnalare questi episodi: meritano un intervento».

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