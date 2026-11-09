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La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 9 novembre

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la settimana inizia con le nuvole
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La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 9 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia

La notte si presenta con cielo coperto, con una temperatura che si attesta intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo il 92%. I venti sono leggeri, provenienti principalmente da nord, con una velocità che non supera i 1,4 km/h.

La mattina continua a mantenere condizioni di cielo coperto. Le temperature salgono leggermente, con valori che arrivano fino a 12,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si mantiene alta, attorno al 67%, e i venti restano deboli, prevalentemente da sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo rimane coperto e le temperature iniziano a diminuire, scendendo fino a 5,8°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa è totale, con valori al 100%. Anche in questa fase, i venti sono leggeri e non si prevedono precipitazioni.

La sera si presenta con cielo coperto e temperature che si stabilizzano attorno ai 5°C. L’umidità aumenta, raggiungendo il 89%, e i venti continuano a essere deboli, mantenendo la direzione prevalentemente settentrionale.

In sintesi, oggi nel Biellese si prevedono condizioni di meteo stabile, con un cielo coperto e temperature che variano da un minimo di 5°C a un massimo di 12,2°C.
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