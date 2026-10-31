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La cucina “sempre attuale” di Bianca Zumaglini

Quando i sapori del passato incontrano i gusti del futuro

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La cucina “sempre attuale” di Bianca Zumaglini. Le ricette non sono mai solo un elenco di ingredienti, ma custodiscono storie, consuetudini e l’identità profonda di un territorio.

Per fare rivivere questo patrimonio immateriale, l’amministrazione comunale ha dato il via a “La cucina della tradizione”. Un nuovo progetto culturale che vede la collaborazione sinergica di Slow food Biella, dell’associazione culturale, “Centro documentazione Ricetti” e della Pro loco.

La cucina “sempre attuale” di Bianca Zumaglini

L’intera iniziativa è dedicata al ricordo di Bianca Rosa Gremmo Zumaglini, figura centrale per la salvaguardia delle radici gastronomiche locali, in occasione del centenario dalla sua nascita.

L’appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, a partire dalle 10, al Ricetto all’interno della sala cerimonie con i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, seguiti da una tavola rotonda coordinata dal giornalista Silvano Esposito.

L’incontro vedrà la partecipazione della figlia, Anna Zumaglini, e di quanti, a partire dalla metà degli anni ’90, hanno collaborato a lungo con Bianca. Proprio lei ha saputo valorizzare la cultura e l’identità del territorio attraverso la memoria e la passione per la cucina della tradizione.

Bianca era stata anche autrice del celebre volume “12 menù per 12 mesi”, pubblicato proprio dalla nostra testata, un vero e proprio vademecum della stagionalità e dei sapori del territorio.

Dopo il dibattito, la mattinata proseguirà con una visita guidata alle cellule museali e della civiltà contadina all’interno del Ricetto. L’evento si concluderà poi nel modo più autentico: a tavola nella Trattoria D’Oria. Per l’occasione, lo chef Francesco proporrà un menù speciale basato sulle storiche ricette di Bianca, che saranno commentate da Dario Torrione. Ooffrendo agli ospiti un vero e proprio viaggio sensoriale nella tradizione culinaria biellese.
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