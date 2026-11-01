Il nuovo mese inizia con le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, domenica 1° novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il nuovo mese inizia con le nuvole

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 10,3°C. La copertura nuvolosa aumenta progressivamente, raggiungendo il 79% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento è leggera, proveniente da Nord, con raffiche che non superano i 7,4 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno all’87%.

Durante la mattina, il cielo si copre completamente, con una temperatura che varia da 11,1°C a 12,8°C. Si prevedono piogge leggere con una probabilità di precipitazioni che raggiunge il 57%. La velocità del vento aumenta, sfiorando i 7,5 km/h, mentre l’umidità continua a mantenersi elevata, intorno al 95%.

Nel pomeriggio, le piogge leggere persistono, con temperature che scendono a circa 6°C. Il vento è debole, con una velocità che si attesta intorno ai 3,3 km/h. La copertura nuvolosa si mantiene al 100%, e l’umidità si stabilizza attorno all’89%.

La sera porta un cambiamento significativo, con un cielo che si schiarisce e diventa sereno. Le temperature scendono ulteriormente, raggiungendo i 5,5°C. La velocità del vento rimane molto bassa e la copertura nuvolosa scende al 2%, favorendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L’umidità si mantiene attorno all’85%.

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