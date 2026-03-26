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Forti raffiche di vento e tempo instabile
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo
Forti raffiche di vento e tempo instabile. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Forti raffiche di vento e tempo instabile
Durante la notte si assiste a una copertura nuvolosa variabile. Inizialmente, il cielo presenta nubi sparse con una temperatura di circa 8,3°C, che scende a 7°C intorno all’1. La velocità del vento si mantiene tra i 9 e i 15 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Nord-Ovest. L’umidità si attesta attorno al 58%.
La mattina porta un cielo piuttosto coperto. Le temperature salgono progressivamente, raggiungendo circa 11,5°C entro le 10. La velocità del vento aumenta, superando i 28 km/h, con raffiche che possono arrivare fino a 64,4 km/h. L’umidità si riduce, mantenendosi attorno al 34%.
Nel pomeriggio il cielo rimane parzialmente coperto con temperature che si stabilizzano intorno ai 12°C. Il vento continua a soffiare forte, con velocità che possono variare tra i 37 e i 41 km/h. L’umidità rimane contenuta, oscillando intorno al 31%.
La sera porta un cambiamento significativo, con il cielo che diventa sereno. Le temperature si abbassano fino a raggiungere i 5,3°C entro le 23. La velocità del vento si mantiene elevata, con raffiche che possono superare i 70 km/h. L’umidità scende ulteriormente, attestandosi attorno al 40%.
In sintesi, il meteo presenta condizioni di cielo parzialmente coperto durante gran parte della giornata, con un miglioramento serale verso un cielo sereno.
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