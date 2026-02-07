Attualità
“C’è un maiale in strada, ho paura di essere aggredita”
Una donna, preoccupata, ha chiamato i carabinieri
Curioso intervento dei carabinieri nella giornata di giovedì nel Biellese: un maiale era sfuggito al controllo del proprietario e vagava in strada, una donna temeva di essere aggredita.
Maiale in strada, una donna spaventata chiama il 112
La richiesta di intervento al 112 è giunta poco dopo le 19,30 da una donna. Preoccupata, ha raccontato cosa stava succedendo, spiegando che temeva di essere aggredita dal suino che vagava in libertà.
La situazione è rientrata poco dopo. Venuto a conoscenza di quanto accaduto, il legittimo proprietario del maiale lo ha recuperato e ricondotto all’interno del cortile.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Corre lungo la strada verso Riva. È un cane o un lupo? – VIDEO
Biella3 giorni fa
Addio a Davide Quatela, aveva solo 59 anni
Circondario3 giorni fa
Auto si schianta contro il guard rail, 23enne finisce in ospedale
Cronaca3 giorni fa
Lutto tra gli alpini: è morto Celestino Giardino
Biella1 giorno fa