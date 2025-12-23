Bisca clandestina scoperta in una associazione a Cavaglià

Si intensifica, con l’approssimarsi delle Festività, l’azione di controllo economico del territorio delle Fiamme Gialle biellesi che, in orario serale.

Le Fiamme gialle si sono recate presso la sede di un’associazione sportiva dilettantistica di Cavaglià, per verificare la corretta gestione di alcuni apparecchi elettronici da intrattenimento.

I congegni sono risultati in regola con le vigenti normative ma, all’atto dell’accesso, i militari del Gruppo Biella notavano che, su un tavolo, ove alcune persone erano intente a giocare a carte, vi erano delle banconote di diverso taglio.

Appurato che era in corso una partita di “Texas Hold’em” (variante del più noto poker, in cui i giocatori ricevono solo due carte a testa e cercano di fare la migliore mano possibile con le carte in comune scoperte dal mazziere) in modalità “cash game”. Quindi con vincite in denaro. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Biella 3 organizzatori, il vice presidente dell’associazione, il supervisore di sala ed il dealer (incaricato di dare le carte e gestire l’andamento delle mani e delle puntate), per esercizio di giochi d’azzardo. Denunciati anche tre giocatori, per il reato di partecipazione a giochi d’azzardo, con contestuale sequestro del denaro costituente il “piatto”, in quel momento pari a circa 100 euro.

Nel segnalare che, nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza delle persone sottoposte ad indagini, le effettive responsabilità saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, si evidenzia che l’intervento si inquadra nell’alveo delle attività della Guardia di Finanza volte a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità, economica ed organizzata, nel comparto del gioco e delle scommesse, tutelando anche tale mercato da forme di concorrenza sleale ed i giocatori e le fasce più deboli da proposte illegali, insicure e prive di alcuna garanzia.

