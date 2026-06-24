Avs ritira l’ordine del giorno sull’aggressione di Zappalà.

E’ lo stesso consigliere regionale a commentare quanto avvenuto in consiglio regionale.

“Dopo aver sollevato un polverone sul mio diverbio in via Italia, arrivando persino a pubblicare sui social il video della telecamera di sicurezza di un negozio, in barba a ogni norma sulla privacy, avevano convinto i loro vertici regionali a presentare un ordine del giorno in Consiglio regionale; magari glielo avevano pure scritto.

Secondo me, in quei pochi minuti hanno guardato il video, hanno capito che fosse impossibile sostenere un dibattito descrivendomi come aggressore e hanno preferito ritirarsi in buon ordine”